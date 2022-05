Zé Teixeira reivindica veículo para atender o setor da saúde de Deodápolis

A indicação fora entregue ao parlamentar pelo vereador Edmilson Prates, do legislativo de Deodápolis.

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), 1º secretário da Assembleia Legislativa, apresentou indicação pedindo apoio aos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul para viabilizar aquisição de veículo, visando o atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Deodápolis.

“Em apoio ao solicitado, mediante a justificativa apresentada na referida proposição encaminhamos a reivindicação para apreciação de nossa Bancada Federal, na expectativa da viabilização dos recursos necessários juntos à União, considerando a importância da existência de automóvel exclusivo para o atendimento eficaz realizado pela Secretaria, principalmente com a crescente onda de epidemias e doenças transmitidas por arboviroses no município, no trabalho de combate e controle de vetores”, afirmou o parlamentar.