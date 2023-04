Zé Teixeira reivindica melhorias no transporte rodoviário de Jateí

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação solicitando ao Diretor-Presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS – AGEMS, Carlos Alberto Assis, estudos para que as empresas de transporte rodoviário intermunicipal que trafegam pela BR-376, adentrem na cidade de Jateí.

“A presente solicitação tem por objetivo atender os cidadãos de Jateí, usuários do transporte rodoviário intermunicipal, e tem como intercessor o Vereador Robson Carmo Monteiro, que por meio de solicitação verbal apresentada na Sessão Ordinária da Câmara Municipal, do dia 27 de março passado, pediu por providências para a criação de parada na zona urbana, de ônibus das linhas que trafegam pela BR-376, conforme consta no Ofício nº 041/CMJ/2023, daquele Legislativo”, justificou Teixeira.

O parlamentar destaca que atualmente os moradores da cidade não contam com local seguro para seu embarque e desembarque, acontecendo diariamente no acostamento da BR-376, causando insegurança e insatisfação dos munícipes, os quais clamam por mais dignidade em situações rotineiras de seu dia a dia.

“Considerando que é atribuição dos Estados a adoção de incentivos financeiros e fiscais que podem refletir na redução dos custos e no aumento da qualidade dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, pedimos pela atenção e o fundamental apoio do Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos – AGEMS, com gestões junto às empresas de transporte, visando o atendimento à reivindicação”, finaliza Zé Teixeira.