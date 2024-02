Zé Teixeira destaca liberação de investimentos para Glória, Jardim e Nova Alvorada

O deputado Zé Teixeira (PSDB) destacou a disposição do governador Eduardo Riedel em direcionar obras e ações para todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Em reunião com prefeitos, vereadores e secretários nesta segunda-feira (26), o deputado apresentou demandas e reivindicou investimentos para Jardim, Glória de Dourados e Nova Alvorada do Sul.

“O governador Riedel pretende atender, indistintamente, os 79 municípios do Estado, mantendo o formato administrativo do governo anterior, implementando seu estilo próprio. Riedel ajudou a projetar o caminho do desenvolvimento trilhado por Mato Grosso do Sul”, apontou Zé Teixeira. Ainda conforme o deputado, a administração pública do Estado “sabe diferenciar as questões políticas das questões administrativas”.

Investimentos – Para o município de Glória de Dourados, o governador garantiu ao prefeito Aristeu Nantes a destinação de R$ 10 milhões para a pavimentação asfáltica. Já para Nova Alvorada do Sul, o governo prometeu a reforma no prédio do Detran, com investimento de R$ 860 mil, além de R$ 11 milhões para serem usados na pavimentação do Distrito Pana e no recapeamento da avenida Irineu de Souza Araújo, uma das principais vias da cidade. “É assim que a gente vem trabalhando. Eu venho buscando financiamentos, emendas parlamentares, apoio do governo”, destacou o prefeito de Nova Alvorada, José Paulo Paleari, que agradeceu o apoio de Zé Teixeira.

O deputado também acompanhou a comitiva de representantes do município de Jardim, que receberá investimentos de R$ 10 milhões. Um dos projetos acordados será a pavimentação do Parque Industrial. A cidade também terá a construção do Centro de Diagnóstico, do Centro de Hemodiálise e a reestruturação do aeródromo. As audiências foram acompanhadas por diversas lideranças e pelos secretários de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, e da Casa Civil, Eduardo Rocha.

“O governador Eduardo Riedel demonstra grande responsabilidade quando chama deputados, prefeitos, secretários e vereadores para discutir as prioridades dos municípios. Ele tem um teto orçamentário a cumprir e a disposição de investir todos os recursos disponíveis da melhor forma possível. Tenho a satisfação de participar ativamente deste processo que vai garantir nos próximos anos ainda mais desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul”, finaliza Zé Teixeira.