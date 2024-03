Zé Teixeira destaca gestão municipalista do Governo de MS

O deputado Zé Teixeira (PSDB) destacou nesta segunda-feira (18) o perfil municipalista mantido pelo Governo do Estado com reuniões entre parlamentares, prefeitos, vereadores e secretários para definir as prioridades de investimentos em Mato Grosso do Sul. “Em conjunto, estamos trabalhando com o olhar atento para as necessidades das pessoas, reconhecendo a importância dos municípios. A prioridade é garantir o desenvolvimento e a qualidade de vida para os moradores das cidades, dos distritos, dos assentamentos e demais comunidades”, comentou Zé Teixeira.

Na semana passada, o deputado acompanhou o prefeito André Nezzi e a comitiva de Caarapó na reunião com o governador Eduardo Riedel onde foram garantidos recursos de R$ 10 milhões para a pavimentação e drenagem de 2,7 quilômetros no perímetro urbano entre a BR-163 e a MS-280. Outro investimento anunciado pelo governador Eduardo Riedel durante o encontro foi o asfaltamento e a drenagem na Vila Planalto.

O Governo se comprometeu ainda a construir uma ponte de 20 metros sobre o Rio Piratini. Entre as obras em andamento com recursos estaduais estão R$ 20 milhões para reforma e ampliação de escolas, mais R$ 33 milhões para saneamento e R$ 183 milhões para pavimentação asfáltica nas estradas MS-278 e MS-378.

Já para o município de Deodápolis, foram anunciadas obras de pavimentação asfáltica no Distrito de Lagoa Bonita e a construção de ponte de concreto e recuperação asfáltica na MS-276, reivindicações feitas pelo deputado Zé Teixeira. Na reunião, o prefeito Valdir Sartor salientou a disposição do Governo em discutir as demandas da população dentro de uma gestão municipalista.

O governador Eduardo Riedel também anunciou investimentos para Sete Quedas. O município deve ter 100% das ruas asfaltadas. Também estão previstos R$ 5,9 milhões para drenagem e pavimentação do bairro Jardim Paraíso e mais R$ 6 milhões para o asfalto de vias públicas. Também foi assinado convênio no valor de R$ 972 mil para construção de um cemitério na cidade. “Chegou o momento de olhar para frente e planejar nossos municípios para o futuro. Estes novos investimentos farão a diferença na vida dos moradores”, afirmou o governador durante a reunião.