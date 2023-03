Zé Teixeira apresenta indicação solicitando o aumento de efetivo da Polícia Militar em Caarapó

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação solicitando ao Governo do Estado o aumento do quadro efetivo da Polícia Militar, no município de Caarapó.

O parlamentar argumentou em sua proposição que o município vem sofrendo de um significativo aumento de ocorrência de atos criminosos, e que o atendimento ao reivindicado, com ações e providências do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, beneficiará toda a comunidade que conta dos serviços oferecidos pelo competente policiamento de nosso Estado.

“Considerando que a presença de policiais inibe ações de vândalos, ladrões, violência doméstica e brigas nas vias públicas, dentre outras situações, levando maior tranquilidade à população”, finaliza o parlamentar.