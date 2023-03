Zé Teixeira apresenta indicação solicitando asfalto para estrada no Travessão do Castelo, em Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação solicitando aos deputados federais e senadores representantes do Estado de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, ação conjunta com gestões e a destinação de recursos da União a serem investidos na pavimentação asfáltica da estrada municipal conhecida como “Travessão do Castelo”, via que interliga o prolongamento da Avenida Marcelino Pires à Perimetral Norte, no município de Dourados.

Teixeira afirma que a péssima condição de conservação tem dificultado o trânsito pela estrada, que além do desconforto respiratório em dias secos com a poeira, em dias de chuva, quando são criadas verdadeiras valas pela força das águas, tem afetado diretamente os moradores da região que precisam chegar até a sede do município e, da mesma forma, para que o trânsito flua, o escoamento da produção e acesso às propriedades rurais se realize com mais segurança e menos prejuízo à classe produtora, com uma infraestrutura adequada é essencial.

“Outros fatores a serem considerados, e somam-se aos motivos já expostos justificando o atendimento ao reivindicado, é que o Executivo Municipal não dispõe de recursos suficientes para realizar a obra e a referida estrada municipal é importante acesso a várias empresas de grande porte e às rodovias MS-156 e BR-163, assim, solicitamos o empenho conjunto – do Estado e União, objetivando gestões e o respaldo financeiro necessário ao município de Dourados”, finaliza o parlamentar.