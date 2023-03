Yuri: relicitação da BR-163 deve ser tratada com responsabilidade

A relicitação das obras de duplicação da BR-163, rodovia federal que atravessa o Mato Grosso do Sul de norte a sul, “deve ser tratada com responsabilidade, sem achismos e não deve sacrificar os ‘pequenos’ [usuários da pista]”, afirma o vereador Rogerio Yuri (PSDB), que endereçou o Requerimento 144/23 ao diretor geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale Rodrigues, solicitando informações.

O parlamentar douradense, baseado em sua formação acadêmica de arquiteto e urbanista, quer saber quais são as condições que envolvem a relicitação, como processos, projetos, cronogramas e outros aspectos, de modo a haver condições técnicas para um debate assertivo na audiência pública que ocorrerá em Dourados, ainda sem data definida. O requerimento de Yuri foi levado ao plenário na sessão ordinária de ontem (27).

Segundo o vereador, é preciso deixar de lado “as críticas populistas, que se remetem somente às tarifas, e ignoram as vidas perdidas em acidentes e o desenvolvimento”. O parlamentar urbanista também abordou a “extrema necessidade” de um complexo com viaduto e passagem elevada na Praça Walter Guaritá Marquez, o Trevo da Bandeira (rotatória de encontro da Rua Hayel Bon Faker com a BR-163 e a BR-463) – como já se fez no viaduto da rua Coronel Ponciano (conhecido como “trevo do DOF”, no acesso à MS-156), pois, “além do gargalo e congestionamento, a condição atual põe em risco pedestres, ciclistas e os motoristas que transitam no perímetro”.

Yuri relembra que a concessionária CCR MSVia assumiu a concessão da BR-163 em 2013. “Não cumpriu os encargos estabelecidos em contrato. Há alguns anos, pediu a devolução amigável do trecho… A previsão era de que toda a estrada fosse duplicada em dez anos, em 2016, porém, os créditos que o governo federal se comprometeu a liberar, via Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), não foram liberados, complicando ainda mais os propósitos da privatização”.

A BR-163 é uma importante rodovia federal, com extensão aproximada de 845 km. Com aspectos relevantes, é uma das principais rotas de escoamento de grãos do Centro-Oeste. “Também é importante para conectar cidades e facilitar o transporte de pessoas e mercadorias entre regiões. Por isso, uma boa infraestrutura viária é fundamental para o desenvolvimento econômico e contribui para a atração de investimentos e à criação de empregos, além de incentivar o surgimento de empresas e indústrias”.

A privatização, para melhorar as condições da rodovia e aumentar a segurança e a sua capacidade de tráfego, “fomenta o desenvolvimento socioeconômico de Mato Grosso do Sul, entretanto não deve sacrificar os ‘pequenos’. É com essa responsabilidade que enfrentarei a audiência pública do trecho sul, denominado Tuiuiú”, frisa o vereador. Conforme dados trazidos por ele, a previsão é de que o valor do pedágio passe de R$ 6,75 para R$ 14,20 em trechos de 100 km de pista simples, “algo que revolta os usuários devido à ausência da duplicação e ao mau estado de conservação”.