Xi Jinping visitará Rússia pela 1ª vez desde início da guerra

O Ministro das Relações exteriores da China anunciou nesta sexta-feira, 17, que o presidente Xi Jinping visitará a Rússia na próxima semana a convite de seu homólogo russo, Vladimir Putin.

Esta será a primeira visita oficial do líder chinês a Moscou desde o início da invasão russa à Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022.

Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, a viagem de Xi “é pela paz” na Ucrânia. “Manter a paz mundial e promover o desenvolvimento comum são os objetivos da política externa chinesa”, enfatizou.

Wang explicou que, “na questão ucraniana, a China sempre esteve do lado da paz, do diálogo e da correção histórica”. Além disso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores comentou sobre os relatos midiáticos sobre ajuda militar e itens de uso duplo da China para a Rússia.

Segundo ele, Pequim “sempre adotou uma atitude prudente e responsável em relação às exportações militares”. “A China sempre realizou cooperação econômica e comercial normal com países de todo o mundo, incluindo a Rússia, com base na igualdade e benefício mútuo”, afirmou.

De acordo com Wang, “a cooperação entre China e Rússia é leal e sincera, visando beneficiar os povos dos dois países e promover o desenvolvimento do mundo, livre de ingerências e coações de terceiros”.

Em nota, o Kremlin comentou também a viagem de Xi à Rússia, que servirá para discutir a “cooperação estratégica” entre os dois países.

Da AnsaFlash