Way-112 inicia a recuperação da MS-112 e trechos da BR-158 e BR-436

Concessionária assumiu nesta segunda-feira (27/03) a administração e operação de 412,4 quilômetros compostos pela rodovia MS-112 e trechos da BR-158 e BR-436 por 30 anos e, inicialmente, vai eliminar os problemas emergenciais da rodovia para proporcionar mais segurança aos usuários e fluidez ao tráfego

A Way-112 Concessionária das Rodovias do Leste MS iniciou nesta segunda-feira (27/03/2023) a gestão da MS-112 e trechos da BR-158 e BR-436 além da execução dos Trabalhos Iniciais, previstos no Contrato de Concessão e no Programa de Exploração da Rodovia – PER, que compreendem a execução de obras e serviços de recuperação emergencial no primeiro ano de concessão.

O Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, que formaliza a transferência do Sistema Rodoviário para a Way-112 e que atesta a situação atual da rodovia após vistoria no trecho que integra a concessão foi assinado no dia 23/03.2023. O Extrato do Contrato de Concessão foi publicado nesta segunda-feira (27/03) pelos representantes do poder concedente (SEILOG e AGESUL), assinado junto a Way-112.

Os três trechos de rodovias concedidos somam 412,4 quilômetros de extensão. A MS-112 vai do entroncamento com a BR-158, em Três Lagoas, até o entroncamento com a mesma rodovia federal, em Cassilândia, em uma extensão de 200,5 quilômetros. Já o trecho da BR-158 em concessão segue da Way-306 (Cassilândia) até o entroncamento com a rodovia MS-444 (Selvíria), totalizando 193,8 quilômetros. E o da BR-436, do entroncamento com a rodovia BR-158, em Aparecida do Taboado, até o término da ponte interestadual, em uma extensão de 18,10 quilômetros.

Na última quinta-feira, 23/03/2023, a Concessionária Way-112 assinou com o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, o Contrato de Concessão das rodovias MS-112 e trechos da BR-158 e BR-436, que garante investimentos de 3,44 bilhões em 30 anos destinados à recuperação, operação, manutenção, conservação e implantação de obras de melhorias e ampliação de capacidade para dotar o corredor rodoviário da melhor infraestrutura de transporte.

Trabalhos iniciais

O Programa de Recuperação Emergencial da Way-112 nessa fase de Trabalhos Iniciais, vai minimizar os problemas existentes, que apresentem riscos iminentes aos usuários, e melhorar as condições de tráfego.

Inicialmente, a equipe está realizando a Operação Tapa-Buraco e Serviços de Roçada em todos os trechos das rodovias sob Concessão.

Sobre a Way-112 – A Way-112 – Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A. assinou o contrato de concessão da rodovia MS-112 e de trechos da BR-158 e BR-436 com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 23 de março de 2023 e, a partir de 27 de março, assumiu por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação das rodovias.

A concessão estadual compreende 412,4 quilômetros de extensão. A MS-112 vai do entroncamento com a BR-158, em Três Lagoas, até o entroncamento com a mesma rodovia federal, em Cassilândia, em uma extensão de 200,5 quilômetros. Já o trecho da BR-158 em concessão segue da Rodovia MS-306 (Cassilândia) até o entroncamento com a rodovia MS-444 (Selvíria), totalizando 193,8 quilômetros. E o da BR-436, do entroncamento com a rodovia BR-158, em Aparecida do Taboado, até o término da ponte rodoferroviária, em uma extensão de 18,10 quilômetros, atravessando seis municípios: Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas.

Sobre o Grupo Way: O Grupo é composto por empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias (Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda; Senpar Ltda.; TCL Tecnologia e Construções Ltda. e TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções) uma gestora global de investimentos em logística, real estate e infraestrutura GLP, e uma consultora de gestão empresarial (NL4 – Nunes Lopes Consultoria e planejamento).