Way-112 fecha acessos no km 99 da BR-158

Medida cumpre o prazo contratual com o Governo do Estado para fechamento de acessos de risco e irregulares

A Way-112 Concessionária das Rodovias do Leste M.S. fechou 3 acessos irregulares no km 99 da BR-158, sendo dois na pista norte e um na pista sul, em frente ao Parque Industrial em Paranaíba. A medida cumpre o prazo contratual para fechamento dos acessos irregulares que colocam em risco usuários e munícipes, prazo que vence dia 27 de março de 2024, após um ano do início do Contrato de Concessão com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Antes do fechamento, os trabalhadores cruzavam a rodovia sobre faixa contínua, o que é de extremo risco para motoristas e pedestres. Isso porque a BR-158 é uma rodovia com tráfego predominante de caminhões acima de seis eixos que transitam em velocidade considerável. E em contrapartida as motocicletas, bicicletas e veículos de passeio que cruzavam a pista nesses acessos irregulares o faziam em velocidade mínima, com sério risco de atropelamento ou colisões laterais, transversais ou traseiras.

A partir de agora, funcionários do Parque Industrial e moradores da região devem utilizar o retorno regular, com o trajeto correto pela via marginal, que opera em duplo sentido, para atravessar o outro lado da pista da BR-158. Este retorno já existe no local e foi implantado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT quando da duplicação do perímetro urbano, assumido pela Way-112 em decorrência do Contrato de Concessão.

A Way-112 esclarece que prioriza a segurança viária de forma a minimizar o risco de acidentes e preservar a vida dos usuários e munícipes, adotando soluções técnicas baseadas em normas de engenharia e trânsito vigentes. Antes de uma eventual intervenção para uma solução mais ampla, a Concessionária informa que o local está em estudo por empresa especializada, com o uso de imagens de câmera.

Projeto técnico para a solução do problema está desenvolvimento por empresa projetista da Way-112, que será submetido à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS).

Sobre a Way-112 – A Way-112 – Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A. assinou o contrato de concessão da rodovia MS-112 e de trechos da BR-158 e BR-436 com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 23 de março de 2023 e, a partir de 27 de março, assumiu por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação das rodovias.

A concessão estadual compreende 412,4 quilômetros de extensão. A MS-112 vai do entroncamento com a BR-158, em Três Lagoas, até o entroncamento com a mesma rodovia federal, em Cassilândia, em uma extensão de 200,5 quilômetros. Já o trecho da BR-158 em concessão segue da Rodovia MS-306 (Cassilândia) até o entroncamento com a rodovia MS-444 (Selvíria), totalizando 193,8 quilômetros. E o da BR-436, do entroncamento com a rodovia BR-158, em Aparecida do Taboado, até o término da ponte rodoferroviária, em uma extensão de 18,10 quilômetros, atravessando seis municípios: Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas.

Sobre o Grupo Way Brasil: O Grupo é composto por empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias (Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda; Senpar Ltda.; TCL Tecnologia e Construções Ltda. e TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções), e uma líder global gestora de ativos alternativos com foco em investimentos em real assets e private equity GLP Capital Partners.