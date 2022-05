Walter Carneiro Júnior saúda população de Terenos pelo aniversário de 69 anos

O ex-diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e pré-candidato do PP à Câmara dos Deputados, Walter Carneiro Júnior, cumprimenta a população de Terenos e as autoridades locais por mais um ano de emancipação.

Localizada na região sudoeste do Estado, a cidade completa 69 anos de emancipação no domingo (8), data histórica em que o prefeito Henrique Wancura promove ato festivo para comemorar grande conquista.

“Em nome do prefeito Henrique e demais autoridades, queremos cumprimentar todos os moradores desse simpático município e dizer, com tranquilidade, que também fazemos parte dessa história, do seu processo de desenvolvimento”, destaca o ex-dirigente da companhia de saneamento, responsável por investimentos em várias obras de saneamento na cidade juntamente com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Walter Carneiro Júnior ressalta que Terenos, a exemplo dos demais 67 municípios atendidos pela empresa, faz parte do projeto estratégico estabelecido pelo governador Reinaldo Azambuja para ter o sistema de esgotamento sanitário universalizado.

A ideia do pré-candidato é continuar atuando em defesa dos interesses da população de Terenos, caso seja eleito em 2 de outubro um dos representantes de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

Obras

Em julho de 2021, Terenos recebeu obras no valor do R$ 4,9 milhões, recursos próprios aplicados pela Sanesul na ampliação da cobertura de esgotamento sanitário com expansão da rede coletora.

Com recursos do Programa Avançar Cidades, a empresa promoveu melhorias e aumentou a rede de coleta de esgoto doméstico em 22 km, além de fazer a ligação de mais 1.234 imóveis.

Duas estações elevatórias também foram entregues, e demais obras complementares beneficiando moradores dos bairros Jardim América, Conjunto Habitacional Camilo Boni, Conjunto Habitacional Heitor Rodrigues, Vila Ferreira, Jardim Garcia Leal, Jardim Cerrado (1° etapa), Vila Leandro Correa e Centro.

Mais investimentos

Neste sábado, (7), dia que antecede a data de aniversário do município, o governador Reinaldo Azambuja e diretores da Sanesul oficializam uma série de investimentos em obras de infraestrutura, incluindo de saneamento (água e esgoto), entre outras ações voltadas à administração pública local.

O governo e Sanesul assinam durante o evento autorização para licitação da obra de melhorias em dois centros de reservação com a construção de um reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos de água.

A autorização também inclui a implantação de uma Estação Elevatória de Água tratada, setorização, implantação de reforço na rede de distribuição de água e urbanização, além da adequação de um o poço já existente no local.

Os investimentos nessas obras do sistema de abastecimento de água tratada totalizam R$ 3,7 milhões.

Esgoto

Durante a cerimônia, que deve contar com a presença do prefeito Henrique Wancura Budke, representantes da Câmara de Vereadores e demais autoridades, será assinada ordem de serviço para início da obra de execução de 3.156 metros de rede coletora de esgoto e 186 ligações domiciliares, um investimento de R$ 759 mil.

Incluindo as obras de água e esgoto, Terenos terá R$ 4.459 milhões em investimentos do governo do Estado por meio da Sanesul.

O investimento destinado ao município é com recursos próprios da Sanesul, por meio do programa Avançar Cidades, visando ampliar a área de cobertura do esgoto.

Pelo contrato, a empresa contratada terá prazo de quatro meses para execução das obras de saneamento a partir da assinatura da ordem de serviço.

Com isso, a Sanesul dará continuidade ao programa de investimentos estabelecido pelo governador Reinaldo Azambuja em torno do cumprimento da meta de universalização do esgotamento sanitário nos 68 municípios onde a companhia mantém a concessão dos serviços públicos.

O objetivo da empresa, que pertence ao Governo do Estado, é antecipar a meta definida pelo novo marco legal do saneamento básico no país.