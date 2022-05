Walter Carneiro Júnior diz que Sanesul resgatou compromisso histórico levando esgoto para Mundo Novo

Ex-diretor-presidente da Sanesul destaca que a empresa tem duas grandes frentes de obra na cidade

O pré-candidato do PP a deputado federal, Walter Carneiro Júnior, visitou nesta quinta-feira (21), a cidade de Mundo Novo, onde conversou com velhos amigos, lideranças políticas e moradores e também concedeu entrevista de rádio.

Ex-diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Walter Carneiro Júnior disse à FM 105 Pantanal que a companhia, da qual se desvinculou no começou do mês para concorrer ao cargo eletivo, que resgatou um compromisso histórico levando a rede de esgoto para o município.

Ele se recordou na ocasião que quando assumiu a direção da empresa, Mundo Novo não tinha praticamente nada relacionado ao sistema de esgoto sanitário e que agora tem duas grandes frentes de obra na cidade.

Walter Carneiro Júnior disse que voltou ao município para prestar contas dos serviços que fez em parceria com a prefeitura, administrada pelo seu amigo Waldomiro Sobrinho, quando esteve à frente da Sanesul, concessionária dos serviços de água e esgoto em 68 municípios de Mato Grosso do Sul.

“Vim prestar contas de nosso trabalho, acho que fundamentalmente todo agente público ele tem de prestar contas daquilo que se propõe a fazer, assim é com as autoridades municipais, assim é com os atores do governo do Estado”, reforçou durante a entrevista, para dizer que tem um compromisso com a população de Mundo Novo para garantir novos recursos e investimentos caso tenha o privilégio de ser um dos representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara Federal.

“Acho que tivermos a oportunidade de fazer grandes entregas para a população de Mato Grosso do Sul, cada vez mais fortalecer a marca da Sanesul, resgatar o trabalho dos mais de 1.400 colaboradores que nós temos distribuídos pelo Estado, uma gente comprometida, capacitada, uma gente que realmente é movida por aquilo que faz, para fazer cada vez mais entregas para a população”, acrescentou.

Obras

Walter Carneiro Júnior esteve no município no fim do ano passado com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), com o prefeito Valdomiro Sobrinho, deputado estadual Londres Machado (PP), entre outras autoridades, para autorizar o início de obras de infraestrutura de saneamento.

“Estamos resgatando um compromisso histórico levando esgotamento sanitário para Mundo Novo. Hoje, nós vimos fazer o registro do andamento das nossas obras no município”, disse o então presidente da Sanesul, ao agradecer ao prefeito pela parceria institucional que, segundo ele, tem resultado em importantes investimentos para a cidade.

O agora pré-candidato destacou em sua fala que a concessionária tem duas grandes frentes de obra em Mundo Novo, que são a construção de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e mais de 70 quilômetros de rede de esgoto.

“Uma moderna estação que garantirá mais de 20 mil litros por segundo de tratamento, isso comporta toda a cidade. Então, a gente tem a segurança que as obras da outra frente, que são mais de 70 quilômetros de rede de esgoto que começaram aqui pelo bairro São Jorge, serão muito importantes para a população de Mundo Novo. “Isso tudo só acontece em razão de uma parceria forte com a Funasa, com o Governo do Estado e com a Assembleia Legislativa, através dos deputados estaduais”, agradeceu.

Durante o ato, foi autorizada abertura de licitação pública para obra de perfuração de um poço tubular profundo (MUN-011), com previsão de vazão de 250 metros cúbicos por hora e profundidade de 1.100 metros.

O contrato da obra, no valor de R$ 3,5 milhões, é na modalidade B.O.T (Constrói, Opera e Transfere), para fornecimento de água tratada por um período de 15 anos. Ao final, toda a estrutura será transferida à Sanesul.

O ex-dirigente aproveitou o evento , à época, para visitar várias obras de saneamento em andamento da cidade, em companhia do governador Reinaldo Azambuja e o prefeito.