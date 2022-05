Walter Carneiro Júnior destaca avanço da área de cobertura do esgoto em Laguna Carapã

A cidade de Laguna Carapã completa 30 anos nesta sexta-feira (22) festejando, além de mais um ano de emancipação político-administrativa, grandes investimentos na área de infraestrutura de saneamento básico, incluindo os serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário, cuja área de cobertura é avançada.

Tudo isso graças aos investimentos do governo do Estado, por meio da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), que não tem medido esforços no sentido de ampliar ainda mais à área de cobertura do sistema de esgoto no município, localizado na região sul do Estado.

Em 25 de fevereiro deste ano, o então diretor-presidente da companhia de saneamento, Walter Carneiro Júnior, esteve no município, juntamente com a comitiva do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o então secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, onde assinou ordem de serviço para o início de obras voltadas ao sistema de abastecimento de água tratada.

“São obras estruturantes que mudam a cara de Mato Grosso do Sul”, sintetizou Walter Carneiro Júnior, referindo-se as obras de saneamento da Sanesul em Laguna Carapã e em outras cidades onde a empresa mantém a concessão dos serviços públicos.

O município completa 30 anos com obras no valor de R$ 3,2 milhões, um grande investimento em ampliação do esgotamento sanitário. Estão em execução, com 29% das obras concluídas, 23.5 km de rede coletora de esgoto e 941 ligações domiciliares.

O objetivo da Sanesul é atingir a universalização do esgotamento sanitário no município, meta estabelecida pelo governador Reinaldo Azambuja e a companhia de saneamento, visando atender ao novo marco legal do saneamento básico.

A previsão é que com o término dessas obras em andamento a cidade passe dos 65% de cobertura ainda em 2022.

“Desejamos sucesso e felicidades ao prefeito Ademar Dalbosco, vereadores, secretários e a população desse importante município para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, parabenizou Walter Carneiro Júnior, que tem um carinho especial por Laguna Carapã.

Pré-candidato a deputado federal pelo PP (Progressistas) na chapa de Eduardo Riedel (PSDB), ao Governo, e Teresa Cristina (PP), ao Senado, Walter Carneiro Júnior garante que irá trabalhar na Câmara Federal para trazer mais recursos visando investir, não apenas em Laguna Carapã, mas em todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

Água tratada

Com um contrato no valor de R$ 1 milhão, conforme o processo de licitação, Laguna Carapã também terá maior reservação de água tratada a partir da perfuração de um poço tubular profundo (LCA-006), cuja previsão de vazão é de 40 metros cúbicos por hora.

Esse investimento foi anunciado recentemente na Rota do Saneamento, em evento oficial do governo do Estado, que contou com a presença de Walter Carneiro Júnior, do prefeito Ademar Dalbosco, vereadores, secretários municipais e outras autoridades públicas.

Durante o evento, o prefeito agradeceu os investimentos. “Recebemos este presente, que traz o olhar e os cuidados com as pessoas. A palavra é gratidão pelas obras que recebemos do Governo do Estado”, disse.

Rota do Saneamento

Depois de percorrer mais 60 municípios cumprindo a determinação do governador Reinaldo Azambuja de entregar importantes obras de saneamento em 2021/2022, a Rota do Saneamento encerrou o cronograma de entrega de obras, principalmente voltado ao sistema de esgotamento sanitário, onde a área de cobertura atualmente atinge mais de 57%.

Na atual gestão do governo do Estado estão sendo investidos R$ 12,3 milhões em obras de saneamento, água e esgoto, na cidade de Laguna Carapã.

Em setembro de 2021 também foram inauguradas a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), a primeira etapa de rede coletora e ligações domiciliares. A estação é a primeira parte do projeto de esgotamento, pois ela recebe todo material de esgoto das residências para fazer o tratamento correto.

O último ano foi especial para os moradores de Laguna, que passaram a ter acesso ao serviço de esgotamento, tão essencial e um compromisso assumido pelo governo estadual.