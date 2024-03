Waldecir Fernandes quer praça no Jardim Ivone e outras melhorias

Vereador também fez reivindicação para atender moradores do bairro Flamboyant Residencial Park

Waldecir Fernandes fez importantes pedidos em favor do bem-estar da população de Ponta Porã. Na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores, o Vereador apresentou indicação ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso para construção de uma praça de lazer pública, com brinquedos infantil e academia ao ar livre nas proximidades da quadra Porãbask (Oscar Schimidt) – Jardim Ivone.

Ele explicou que “a indicação se faz necessária, pois ao construir um parque com brinquedos infantis no mencionado local as crianças que ali frequentam poderão ter mais uma opção de lazer, fato este que proporcionará aos moradores atividades de lazer e passeios com a família. Vale ressaltar que as crianças precisam ter seu momento de diversão e para que isto seja possível é necessária a construção de um parque com brinquedos adequados, bem como estruturado para oferecer maior segurança às pessoas que venham frequentar aquele lugar”.

Calçada

Waldecir ainda encaminhou outro pedido aos órgãos responsáveis em que pede a que sejam construídas calçadas, em toda a extensão da rua com barra de proteção na ponte, rua Luiz Quintana, no bairro Flamboyant Residencial Park.

No corpo do justificativa Waldecir explicitou: “que a construção das calçadas com barra de proteção se faz necessária, devido ao intenso tráfego de veículos que dificulta a locomoção de pedestres e principalmente, de crianças estudantes, pois naquela rua é o principal acesso para Ceinfs e escola. A saber, este pedido ecoa como reivindicação da população que utiliza as calçadas, razão que nos leva a pedir providências urgentes.”