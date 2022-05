Waldecir Fernandes pede contratação de médico neuropediatra para atender na rede pública

O vereador Waldecir Fernandes acionou a Prefeitura de Ponta Porã para solicitar que seja feita a contratação de um médico especialista em Neuropediatria na Rede Pública Municipal de Saúde.

O parlamentar formalizou o pedido por meio de uma indicação, lida em Plenário na sessão ordinária de 26 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã.

Waldecir Fernandes justificou a solicitação afirmando que “esta indicação se faz necessária, pois vale destacar que a contratação desse profissional na rede pública Municipal de Saúde é de extrema importância, no diagnóstico de vários transtornos, síndromes, déficits, problemas emocionais, físicos, entre outros. Centenas de crianças da nossa cidade necessitam do atendimento desta especialidade”, argumentou, no documento encaminhado ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Secretário Municipal de Saúde, Patrick Derzi.