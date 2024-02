Waldecir Fernandes cobra retomada da construção de CEINF no São João

Vereador também apresentou indicação solicitando a contratação de um especialista em otorrinolaringologia para atender na rede pública de saúde

O vereador Waldecir Fernandes apresentou indicações na última sessão ordinária da Câmara Municipal reiterando uma solicitação que já havia feito no ano passado cobrando a retomada da construção do CEINF, no bairro São João. Ele também solicitou ao município a contratação de um médico otorrinolaringologista para atender na rede pública de saúde de Ponta Porã.

Na indicação ao prefeito Eduardo Campos, com cópia enviada ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Messias Manosso, Waldecir Fernandes destaca que está reiterando a indicação nº 155/2023, onde foi solicitado a retomada da construção do CEINF, no bairro São João. “A retomada da construção do CEINF se faz necessária para atender crianças nos primeiros anos de vida, e dar suporte às mães de famílias que precisam trabalhar fora e não têm com quem deixar seus filhos, trará mais segurança para as famílias, que ao deixarem os filhos nos Centros de Educação Infantil, CEINFS, podem trabalhar com maior tranquilidade”, justificou o vereador.

Ainda em sua justificativa, Waldecir Fernandes destacou que “o CEINF é um direito social, reconhecido pela Constituição. Além de realizar um trabalho assistencial e protetivo, constitui um espaço estimulador para o desenvolvimento pleno da criança, bem como o favorecimento de estímulos lúdicos, físicos e cognitivos. A retomada da construção da nova unidade, irá favorecer não somente os moradores daquele bairro, assim como os bairros adjacentes efetivando o direito da criança e da mulher trabalhadora”, disse.

Ainda na sessão do último dia 20, o vereador apresentou indicação ao prefeito Eduardo Campos, com cópia para o Secretário Municipal de Saúde, Patrick Derzi, através da qual solicita a contratação de um especialista em otorrinolaringologia para atender na rede pública de saúde. “Considerando a necessidade urgente em proporcionar aos munícipes, tal especialidade médica, tanto para adultos e crianças, pois a demanda é grande, fazendo com que a fila de espera aumente cada vez mais e tornando assim muito distante a data do atendimento. Sendo que, com a contratação de um profissional poderá zerar ou pelo menos diminuir a fila de espera”, ressaltou o vereador.