Volta dos torcedores ao Douradão faz diferença na liderança do Dourados AC

Com apoio do torcedor, time douradense venceu os três jogos em casa e lidera isoladamente o Grupo B

O Dourados AC vira o turno na primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense na liderança isolada do Grupo B. Dos quatro jogos que disputou, venceu três e foi batido em uma partida. Nesta campanha, um fator comum tem feito a diferença: jogar no Estádio Douradão com o apoio do torcedor.

Em sua terceira participação na Série A, essa é a primeira que o DAC pode contar com os douradenses nas arquibancadas, graças ao esforço da diretoria em conjunto com as equipes da Prefeitura de Dourados, que trabalharam para atender as exigências da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, obrigações para o MPE (Ministério Público Estadual) liberar o espaço para os torcedores.

No Douradão, o DAC venceu o Aquidauanense FC, na estreia, por 1 a 0. Depois viajou para enfrentar o Ivinhema FC e foi batido, também pela contagem mínima. De volta em casa, o time douradense venceu o Novo FC, de Sidrolândia, por 2 a 0, e o Operário AC, de Caarapó, por 1 a 0. “Os torcedores têm sido fundamentais para os atletas entenderem a importância de representar a comunidade douradense e essa força da arquibancada chega ao campo. Sentimos isso nos momentos mais complicados desses jogos em casa”, explica o técnico Chiquinho Lima.

Agora, porém, o Dourados vai precisar mostrar essa força também longe do torcedor. No returno, são três jogos como visitante, começando neste sábado (25), contra o Aquidauanense no Estádio Noroeste, pela sexta rodada. Joga ainda contra o Novo em Sidrolândia e OAC, em Caarapó. Para o treinador, é hora do time mostrar equilíbrio. “Precisamos entender o que esses jogos fora de casa vão exigir da nossa equipe para sermos ainda mais competitivos, mas sem abrir mão da nossa essência com coragem e organização”, resume.

Classificação

No Grupo A, a classificação do Costa Rica EC para as quartas de final é virtualmente certa, com 12 pontos em quatro jogos. A decepção fica, por enquanto, pela campanha irregular do atual campeão Operário FC, que tem duas vitórias e duas derrotas e divide a segunda posição com a SER Chapadão, com seis pontos. A quarta posição é do Coxim AC, com três pontos na conta. O EC Comercial, que perdeu os quatro jogos, é lanterna sem pontuar.

Com quatro jogos realizados por cada clube, a liderança do Grupo B é do DAC, com três vitórias, uma derrota e nove pontos. Ivinhema, Aquidauanense e Novo dividem a segunda posição, com seis pontos – duas vitórias e duas derrotas. OAC é o último, com três pontos. Perdeu três dos quatro jogos, mas segue mirando a classificação.

Cruzamentos

De acordo com o regulamento do Campeonato Estadual, os classificados se enfrentam nas quartas de final em confrontos eliminatórios de ida e volta, dias 26 de março e 2 de abril. Depois, os melhores fazem a semifinal, dias 9 e 16 de abril, para apontar os dois finalistas que garantem vaga na Copa do Brasil.

Considerando a classificação atual, os confrontos das quartas de final seriam, em uma chave, Costa Rica contra o Novo e Ivinhema enfrentando a SERC. Os classificados se enfrentam na semifinal.

Do outro lado, o DAC jogaria contra o Coxim, enquanto o Operário FC teria o Aquidauanense pela frente. Depois, os melhores se encontram na semifinal.

A decisão do Estadual acontece nos dias 23 de abril com a partida de ida e a volta no dia 30.