Vôlei feminino da Escola Sesi de Campo Grande vence seletiva aos Jogos da Juventude de MS

A equipe de vôlei feminino da Escola Sesi de Campo Grande venceu a seletiva escolar municipal e garantiu o direito de participar dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul na faixa etária de 15 a 17 anos. As partidas foram disputadas no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte), entre os dias 4 e 7 de março.

Ao todo, 12 equipes participaram da seletiva. A Escola Sesi terminou invicta na competição, derrotando na final a Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes por 2 sets a 0. Com o resultado, a Escola Sesi poderá indicar o treinador e convocar as atletas que formarão a seleção de Campo Grande nos Jogos da Juventude. Já no vôlei masculino, o time da Escola Sesi de Campo Grande parou na semifinal.

O coordenador de esportes da Rede Sesi de Educação, Márcio Aparecido Alves, elogiou as equipes de vôlei da Escola Sesi pelos resultados alcançados. “A equipe feminina fez uma grande campanha e se superou. Os meninos também estão de parabéns. Em função da antecipação do calendário, tivemos pouco espaço de tempo para os treinos, mas no geral o saldo foi positivo”.

A Escola Sesi de Campo Grande ainda busca vagas na modalidade futsal masculino dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul, categoria 15 a 17 anos. A seletiva escolar de Campo Grande é uma realização da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).