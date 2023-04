Visitação aos 735 lotes do grande leilão da Sefaz/MS inicia nesta terça, 18

Inspeção presencial se estenderá até dia 20, véspera de feriado. Lances já podem ser ofertados via Internet. Pregão é totalmente online e será fechado nos dias 25 e 26 de abril.

O primeiro leilão de bens apreendidos pelo governo de Mato Grosso do Sul em 2023 entra em semana decisiva para os interessados em arrematar alguns dos milhares de produtos colocados à venda. Começa nesta terça-feira (18.04) o período de vistoria presencial aos 735 lotes. Os interessados em inspecionar os conjuntos de mercadoria terão até a próxima quinta-feira (20.04), véspera de feriado, para checar in loco, e se decidir pelas melhores opções de arremate.

Esta vistoria pode ser feita, das 8 às 11h30min e das 12h30min às 16 horas (horário MS) e será toda concentrada no prédio da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (Cofimt), localizado na Rua Delegado José Alfredo Hardman, s/n, Bloco VI da Sefaz/MS (Parque dos Poderes, próximo ao TRE). Independente disso, o pregão já está aberto para efetivação de lances, todos obrigatoriamente via online através do portal Regina Aude Leilões (www.reginaaudeleiloes.com.br).

O leilão da Sefaz/MS (Secretaria de Estado da Fazenda) é, tradicionalmente, um dos mais concorridos em Mato Grosso do Sul. O fato de uma extensa parte das mercadorias apreendidas não ter ainda qualquer uso, provoca geralmente muita disputa, lance a lance. Isso acontece, por exemplo, com aparelhos celulares (smartphones), bebidas e eletrônicos em geral.

Mas o interessado não estará limitado a isso. Ele encontrará diversas opções de compra, como câmeras de segurança, peças automotivas, máquinas de solda, vestuário, calçados, som, central multimídia, brinquedos e centenas de roupas íntimas. Alguns lotes somam centenas de peças. É tanto material que a organização decidiu finalizar o pregão em dois dias, ambos a partir das 9 horas (horário MS): 25 de abril (para lotes de 1 a 420) e 26 de abril (lotes de 421 a 735).

Podem participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza, maiores de idade, emancipados, ou seus procuradores, desde que munidos de instrumento público ou particular de mandato, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional. As exceções e informações complementares podem ser conferidas no edital. Mais informações podem ser solicitadas junto à organização pelo número (67) 3318-6453 ou junto à equipe leiloeira (67-4042-1555 e sac@reginaaudeleiloes.com.br).