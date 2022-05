Vinícius Júnior deve renovar com o Real Madrid até 2028

O atacante brasileiro Vinícius Júnior está prestes a renovar contrato com o Real Madrid. Segundo o jornal ‘Marca’, as partes estão otimistas para um acordo de um novo vínculo até 2028. O atual vínculo do atacante vai até 2024, assinado quando saiu do Flamengo.

Conforme o Lance!, Vinícius Júnior é um dos principais jogadores do Real Madrid na temporada e o clube entende que ele merece uma valorização. Isto porque seu atual contrato tem bases salariais de níveis iniciais. O novo acordo colocará o brasileiro estar entre os maiores salários do elenco.

Ainda de acordo com o jornal, a oferta do Real Madrid para Vinícius Júnior gira em torno de 10 milhões de euros por ano (cerca de R$ 53 milhões).

O brasileiro formou uma grande dupla com Benzema e ganhou destaque com a conquista da La Liga e na campanha da Champions League, levando o Real Madrid à final, a ser disputada dia 28 de maio, em Paris. Nesta temporada, Vinícius Júnior soma 21 gols e 16 assistências em 50 jogos.