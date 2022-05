Vigilância Sanitária de Dourados realiza “Dia D” de fiscalizações

O Departamento de Vigilância em Saúde, por intermédio do Núcleo de Vigilância Sanitária, realizou nesta sexta-feira (20), o “Dia D” de Fiscalizações na região central de Dourados.

A operação aconteceu em decorrência de várias denúncias recebidas pelo setor, dando conta que diversos estabelecimentos estariam supostamente cometendo infrações prejudiciais à saúde da população. A equipe responsável encaminhou-se com uma lista de endereços a serem visitados.

De acordo com informações da coordenadora da operação, no primeiro estabelecimento visitado já aconteceram apreensões. “Não vamos a campo com a intenção única de notificar empresas e apreender materiais, mas fazemos nosso trabalho observando quando há a necessidade dessas atitudes e quando encontramos irregularidades cumprimos nossa tarefa da forma determinada pela lei”, afirma a coordenadora da operação, Ana Paula Pinto Triches.