Vice-Prefeito Gordo da Tigre acompanha André Nezzi em reunião que garantiu recursos estaduais de mais de R$ 20 milhões para Caarapó

Em uma demonstração de cooperação e engajamento político, o vice-prefeito Gordo da Tigre esteve ao lado do prefeito André Nezzi em uma reunião estratégica com o governador Eduardo Riedel, resultando em um compromisso de mais de R$ 20 milhões em recursos estaduais para investimentos em Caarapó. O encontro, realizado na última quinta-feira (14), em Campo Grande, foi marcado por produtivas discussões sobre as necessidades de infraestrutura do município.

O foco principal das conversas recaiu sobre as prioridades em infraestrutura delineadas pela classe política local, com o prefeito Nezzi e o vice Gordo da Tigre enfatizando a importância dessas pautas para o progresso da região. O anúncio do aporte financeiro crucial por parte do governo do Estado foi recebido com entusiasmo pelas autoridades presentes.

Uma parte substancial desses recursos será destinada à pavimentação asfáltica de vias estratégicas, incluindo o trecho da estrada adjacente à BR-163, próximo à Cooperativa Lar, até o Armazém Guedin. Além disso, estão previstas obras de asfaltamento em áreas urbanas, como na Vila Planalto, visando garantir uma infraestrutura de qualidade para os moradores locais, com a meta ambiciosa de ter todas as ruas do bairro asfaltadas ao término das obras.

É relevante destacar que a comunidade rural e a Aldeia Te’yikue serão diretamente beneficiadas com o compromisso de asfaltamento do trecho da MS-280 entre Caarapó e Laguna Carapã, representando um avanço significativo para a mobilidade e o desenvolvimento econômico dessas regiões.

A reunião contou com a presença de importantes figuras políticas, incluindo o presidente da Câmara Gilberto Segóvia, e diversos vereadores atuantes no cenário municipal – Pipoca, Bagaceira, Gilsinho, Doutor Baena e Marinalva, além dos vereadores licenciados Chicão (atual secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico) e Luiz Macarrão (atual secretário municipal de Obras e Infraestrutura).

Também participaram os deputados federais Dagoberto Nogueira, Dr. Luiz Ovando e Geraldo Resende e os deputados estaduais Zé Teixeira, Mara Caseiro e Pedro Pedrossian Neto.

A união de esforços e o comprometimento demonstrado por todas as partes envolvidas prometem impulsionar Caarapó em direção a um futuro de prosperidade e bem-estar para seus cidadãos, sinalizando um horizonte promissor para o desenvolvimento do município.