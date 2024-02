Vice-governador diz que Dourados precisa de projeto de gestão

‘Projetos políticos já não resolvem mais. Já tivemos candidaturas alinhadas com projetos de milhões, e agora vemos novamente esses mesmos grupos querendo ressuscitar projetos muito mais pessoais do que comprometidos com Dourados. O que precisamos é de um projeto de governo, de gestão, capaz de aplicar, na prática, os conhecimentos em favor da cidade”. A afirmação é do vice-governador Barbosinha ao dizer que não está fora da disputa pela Prefeitura nas eleições de outubro deste ano, caso essa seja a vontade da população.

“É possível construir um novo projeto, envolvendo pessoas comprometidas com a mudança de verdade”, garante. E o que significa essa mudança?, questionou o Douranews. Para Barbosinha, o discurso de mudança apregoado até agora se mostrou ineficaz. “Como podem falar em mudança se não conseguem organizar nem o sistema de cobrança de IPTU?”, indaga após receber reclamações de pessoas que formam inúmeras filas junto ao setor de arrecadação da Prefeitura, onde contribuintes amanhecem o dia em busca de carnês para pagamento do tributo.

“O que Dourados tá precisando é de um projeto de gestão para ser colocado em prática, que não vá precisar de três anos para ser pensado”, opina, ao propor que esse debate seja feito de baixo pra cima. Segundo Barbosinha, é a população quem tem que se posicionar: “O douradense concorda com o que tá aí, problemas pra todo lado e um discurso prometendo um financiamento que ainda nem saiu e que quem vai pagar será o próximo prefeito?”, pergunta.

Sobre os nomes colocados como possíveis alternativas às eleições deste ano, Barbosinha diz que espera que não sejam apenas balão de ensaio. “Dourados precisa debater com todos esses, saber o que fizeram do que prometeram e a quem servem esses projetos políticos. Entendo que o Município precisa é de menos política, mais gestão, demonstrações práticas de capacidade, experiência e competência para lidar com os graves problemas existentes”.

Currículo

O vice-governador foi prefeito em Angélica aos 23 anos de idade, cumpriu mandato de 1989-92, elegeu o sucessor para a gestão seguinte [na época a legislação eleitoral não permitia a reeleição], depois foi presidente da Sanesul por mais de 7 anos, projetando a empresa nacionalmente e garantindo mais saúde e qualidade de vida para a população sul-mato-grossense, período em que também presidiu a Aesbe (Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento).

Elegeu-se deputado estadual em 2014 com 21.554 votos e cumpriu mandato até 2016 quando, a convite do governador Reinaldo Azambuja, assumiu a Sejusp (Secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública) e teve oportunidade de conduzir um dos maiores programas de investimentos da história de Mato Grosso do Sul, o “MS Mais Seguro”, fazendo com que o Estado se tornasse o 5º mais seguro do Brasil para se viver.

Foi reeleito deputado estadual com 27.492 votos em 2018 e em 2022, convidado por Eduardo Riedel, chegou a vice-governador após obterem, juntos, 808.210 votos que traduzem a disposição de projetar ainda mais o Mato Grosso do Sul no cenário nacional.