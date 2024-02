Vereadores votam 16 projetos na 4ª sessão ordinária da Câmara de Dourados

Um total de 16 matérias constaram da ordem do dia da 4ª sessão ordinária da Câmara de Dourados, realizada na tarde desta segunda-feira (26). Entre as matérias, um veto do executivo, cinco projetos em segunda discussão e votação e 10 projetos de lei em primeira discussão e votação. Também foi deliberada pauta de requerimento dos vereadores, a maioria buscando informações junto a órgãos da administração municipal.

Com 15 votos contrários e dois a favor, o plenário derrubou veto integral do executivo ao Projeto de Lei n° 236/2023, de autoria do vereador Marcelo Mourão e aprovado por unanimidade na Casa de Leis, em novembro de 2023, estabelecendo critérios para a publicação das leis do município e para a publicidade do executivo. Conforme a Lei, o Poder Executivo, na publicação das leis no Diário Oficial do Município, fará constar no rodapé o nome do vereador autor e o número do projeto do qual ela se originou.

2ª Discussão

– Projeto de Lei nº 124/2023, de autoria do vereador Laudir Munaretto (MDB), que dispõe sobre o nivelamento de quaisquer tampões, na execução de serviços de pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-buracos ou de qualquer serviço de manutenção em vias públicas e passeios no município de Dourados e dá outras providências;

– Projeto de Lei nº 277/2023, de autoria do vereador Laudir Munaretto, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município a Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Esgotamento Profissional ou Síndrome de Burnout, a ser realizada, anualmente, entre 16 a 20 de janeiro;

– Projeto de Lei nº 253/2023, de autoria do vereador Mauricio Lemes (PSB), que institui a campanha Dezembro Verde, de Combate ao Abandono de Animais no município de Dourados e dá outras providências;

– Projeto de Lei nº 001/2024, de autoria do vereador Mauricio Lemes, que acresce dispositivos no art. 5º da Lei nº 5.158 de 16 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a criação do Programa Visão para Todos, que busca oferecer a realização de exames oftalmológicos e fornecimento de óculos gratuitos, anualmente, para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino a partir dos quatros anos de idade;

– Projeto de Lei nº 017/2024, de autoria do vereador Sergio Nogueira (PSDB), que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município, o Dia Municipal do Conselheiro dos Embaixadores do Rei a ser celebrado no dia 14 de fevereiro.

1ª Votação

Em primeira discussão e votação, o plenário acatou 10 projetos de leis, os quais deverão voltar a plenário para a segunda votação e posterior sanção do executivo:

– Projeto de Lei nº 127/2023, de autoria do vereador Marcio Pudim (PSDB), que institui no município de Dourados o atendimento especializado para pessoas com TDAH e Dislexia e outros transtornos de aprendizagem na realização de concursos públicos Municipais e vestibulares;

– Projeto de Lei nº 135/2023, de autoria da vereadora Liandra da Saúde (PTB), que denomina Residencial José Alves Martins, o atual Loteamento Social Cidadania 08, situado no perímetro urbano de Dourados;

– Projeto de Lei nº 199/2023, de autoria do vereador Mauricio Lemes, que denomina praça Marina Cerzósimo de Resende a praça a ser construída no bairro Vila Toscana;

– Projeto de Lei nº 206/2023, de autoria do vereador Rogério Yuri (PSDB), que cria o Programa de Conscientização e Incentivo à Doação de Cabelos para Pessoas em Tratamento de Câncer no Município de Dourados e dá outras providências;

– Projeto de Lei nº 215/2023, de autoria do vereador Jânio Miguel (PTB), que inclui no calendário oficial de eventos do município o campeonato de futebol da Liga Esportiva Douradense de Amadores, o ‘Amadorzão da Leda’, a ser realizado anualmente entre os meses de abril e agosto;

– Projeto de Lei nº 008/2024, de autoria do vereador Marcelo Mourão (Podemos), que denomina como Rua Robert Trindade Francisco, a Avenida 04 localizada no Distrito Industrial de Dourados, em toda sua extensão;

– Projeto de Lei nº 011/2024, de autoria do vereador Laudir Munaretto, que denomina Julia Maria de Deus a Rua nº 09, em toda sua extensão, no bairro Residencial Colina Park;

– Projeto de Lei nº 012/2024, de autoria do vereador Laudir Munaretto, que denomina João de Deus a Rua nº 08, em toda sua extensão, no bairro Residencial Colina Park;

– Projeto de Lei nº 013/2024, de autoria do vereador Laudir Munaretto, que denomina Natalino Raimundo Tamisari a Rua nº 06, em toda sua extensão, no bairro Residencial Colina Park;

– Projeto de Lei nº 014/2024, de autoria do vereador Laudir Munaretto, que denomina Eunice Benites Ortiz a Rua nº 07, em toda sua extensão, no bairro Residencial Colina Park.