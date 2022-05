Vereadores ouvem secretária sobre negociações com trabalhadores da educação

Atendendo a requerimento de vereadores, a secretária municipal de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes esteve na Câmara de Dourados na manhã desta sexta-feira (13), onde esclareceu aos parlamentares vários questionamentos sobre o impasse com os profissionais da Educação, que chegaram a deflagrar greve no mês de março, durante negociação salarial com o município.

No requerimento, de abril e assinado por todos os vereadores, a titular da Educação foi questionada sobre as propostas apresentadas pela categoria e rejeitadas pela administração e sobre o impacto financeiro previsto com o reajuste pleiteado pelos educadores. Também indagaram sobre qual a possibilidade de comprometimento disponível para aumento da folha de pagamento e quais alternativas vislumbradas pela administração para a finalização das tratativas de greve.

Ana Paula esclareceu ponto a ponto os questionamentos dos vereadores, discorreu sobre o projeto de lei que concedeu reajuste aos trabalhadores da Educação e do esforço da administração municipal em atender aos anseios dos servidores e, também, para que a paralisação dos professores não prejudicasse o calendário escolar e o processo de ensino aprendizagem na rede municipal de ensino.

Atual líder do governo no legislativo, o vereador Sergio Nogueira (PSDB) considerou “altamente produtivo” o encontro, para esclarecer dúvidas, contribuir com o debate e a busca do melhor encaminhamento para a questões pertinentes ao setor. “Foi muito importante, serviu para esclarecer dúvidas e colocar os colegas vereadores a par da real situação do município e das tratativas com os trabalhadores da educação”, considerou.

A secretária disse que o projeto aprovado é resultado de uma ampla negociação com a categoria e um compromisso da administração municipal para que a nova composição salarial já pudesse entrar na folha para pagamento no início de maio.

O orçamento previa um aumento linear de 5% para todos os servidores. Porém, nas conversas e negociações o município evoluiu a proposta para 10,39% em 2022. No caso dos professores da rede municipal, além dos 10,39% de reajuste linear, a administração concedeu 7,5% para o mês de julho, “promovendo a atualização dos índices percentuais ao longo do ano, que garante um reajuste de 18,86% aos professores em 2022, atingindo assim o Piso Nacional da Categoria determinado pelo governo federal para uma jornada de 40 horas semanais”.