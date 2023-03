Vereadores e servidores participam de seminário estadual no TCE

Evento é organizado pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul em parceria com Tribunal

Novos servidores concursados, empossados neste mês, e vereadores da Câmara Municipal de Dourados participaram do Seminário Estadual dos Vereadores e Funcionários. O evento de capacitação foi realizado pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS), em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

Na sede do TCE-MS, em Campo Grande, estiveram presentes por volta de 300 vereadores e servidores do Poder Legislativo das 79 cidades do Estado. Para Gustavo Adriano Furtado de Souza, advogado da Câmara douradense, a capacitação foi produtiva para “entender melhor como funciona o Tribunal e o serviço público para que possamos desempenhar as nossas funções da melhor maneira possível, ajudando a administração pública a desempenhar seu melhor papel”. Consequentemente, cada vez mais os serviços prestados à população serão aprimorados.

“José Carlos Barbosa, o “Barbosinha” (PP), vice-governador de Mato Grosso do Sul, palestrou sobre “A Política como Missão no Desenvolvimento dos Municípios”. O chefe da Consultoria de Gestão de Normas do TCE-MS, Tércio Waldir de Albuquerque, tratou de “O Vereador no Século 21”. André Puccinelli Júnior, diretor da Consultoria Jurídica do TCE-MS, também proferiu palestra.

Eduardo Corrêa Riedel (PSDB), governador de Mato Grosso do Sul; Jeovani Vieira dos Santos, presidente da UCVMS; o conselheiro Jerson Domingos, presidente do TCE-MS; o deputado estadual Pedrossian Neto (PSD), representando o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro (PP); e demais autoridades também compareceram, na semana anterior, ao evento, que foi o primeiro seminário de vereadores sul-mato-grossenses no pós-pandemia.