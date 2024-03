Vereadores discutem reativação do Parlamento Internacional

O Parlamento Internacional Municipal congrega vereadores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero

Nesta quarta-feira pela manhã, o presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Agnaldo Miudinho, recebeu no seu gabinete o presidente da Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, Cezar Lesme, oportunidade que discutiram a reativação do Parlamento Internacional Municipal (Parlim), que existe desde 1999 e que ultimamente está paralisado. A reunião contou com a presença do vereador e um dos idealizadores do Parlim, Marcelino Nunes, e do secretário da Junta pedrojuanina Derlis Torres.

Durante a audiência entre os presidentes dos parlamentos municipais de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero ficou definida a data de 3 de maio deste ano, às 9h, a reativação dos trabalhos do Parlim, com a inauguração de um monumento na linha internacional, divisa do Brasil com Paraguai, o qual será batizado de “Duas Nações, Um só Povo”. Na mesma data será realizada uma reunião para discutir o regimento do Parlamento Internacional. “Caso haja necessidade poderemos fazer modificações”, disse Agnaldo Miudinho, ressaltando que para marcar o ato ocorrerão apresentações culturais.

Desde que foi criado, o Parlamento Internacional Municipal procurou através dos vereadores brasileiros e paraguaios, buscar solução para os problemas comuns da fronteira. Tanto Ponta Porã quanto Pedro Juan Caballero enfrentam problemas semelhantes, um dos exemplos é a questão do combate à dengue. O mosquito atravessa de um lado para outro e o combate para ser mais efetivo exige trabalho conjunto. Da mesma forma, as cidades enfrentam problemas de segurança pública, educação, trânsito, comércio e turismo, entre outros.