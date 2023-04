Vereadores de Ponta Porã convidam para o Fórum de discussão sobre o Enfrentamento à Violência Escolar

O presidente da Câmara Municipal, Candinho Gabínio e demais vereadores de Ponta Porã convidam a toda comunidade fronteiriça para o Fórum de Discussão sobre o Enfrentamento à Violência Escolar

A vereadora Anny Espínola, proponente do evento, demonstrou grande preocupação com a segurança no ambiente escolar diante dos atentados e ameaças que tem acontecido ao redor do Brasil.

Pesquisas relatam um significativo aumento nos casos de violência nas escolas depois da Pandemia e que devido aos longos períodos de isolamento social as crianças e adolescentes estão mais reativos, combativos, menos tolerantes e nada sociáveis.

O fórum para tratar do tema acontecerá às 9h da manhã desta quarta-feira, 19 de abril, no Plenário “Isaac Borges Capilé” da Câmara Municipal de Ponta Porã, situada na Avenida Brasil n°3470 – Centro.

O presidente da Câmara enfatiza que é muito importante a participação de toda a comunidade fronteiriça para tratar de um tema tão grave e atual.