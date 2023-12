Vereadores de Ponta Porã aprovam Orçamento na última sessão ordinária de 2023

A Câmara Municipal de Ponta Porã promoveu na manhã de terça-feira, 12 de dezembro, a última sessão ordinária do ano. Na pauta o Projeto de Lei que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ponta Porã para o exercício financeiro de 2024.

Os parlamentares aprovaram por unanimidade a proposta do Poder Executivo que prevê uma arrecadação na ordem de R$ 749.395.000,00.

Tribuna Livre

A sessão foi marcada pela utilização da Tribuna Livre pela professora Andreia Jara Peralta Freitas, representante do Instituto Internacional de Culturas Afro-Brasileira e Indígenas – INCAI. Ela abordou temas importantes como intolerância religiosa e consciência negra, além da valorização da cultura dos povos que formam a sociedade brasileira.

Em sua fala ela agradeceu pelo apoio dos vereadores e vereadoras no desenvolvimento do trabalho do INCAI. “É com prazer e respeito que estamos aqui e nos dirigimos à Câmara Municipal, instituição que temos profunda gratidão. Gratidão aos vereadores e vereadoras que realizam um trabalho no apoio e valorização da nossa cultura”.

No ano de 2019, por iniciativa do Vereador Candinho Gabínio, Presidente da Câmara, foi aprovada a Lei Municipal que considera crime a intolerância religiosa em Ponta Porã.

O Instituto foi criado no dia 2 de janeiro de 2021 e tem como objetivos sistematizar, produzir e difundir conhecimentos, fazeres e saberes que contribuam para a promoção da equidade racial e dos Direitos Humanos, tendo como perspectiva a superação do racismo e outras formas de discriminações, ampliação e consolidação da cidadania e dos direitos das populações negros e indígenas.

Polícia federal

Durante a sessão os parlamentares entregaram duas honrarias: para o Superintendente da Policia Federal em Mato Grosso do Sul, Dr. Agnaldo Mendonça, que recebeu Título de cidadão Pontaporanense, e ao jornalista Zadir de Souza, que recebeu a Medalha do Mérito Legislativo.

Extraordinárias sem remuneração

Após o encerramento da sessão ordinária, os vereadores promoveram duas sessões extraordinárias, todas sem remuneração, para “limpar a pauta” de projetos em tramitação nas comissões permanentes da Casa de Leis.

Foram apreciados e votados os seguintes projetos:

Projeto de Lei Complementar nº 08/2023/CM – “Altera a Lei Complementar nº 22 de 15 de abril de 2005. Que institui o programa de incentivos para o desenvolvimento econômico e industrial de Ponta Porã – INDUSPORÃ, e dá outras providências.” Autor: Poder Executivo;

Projeto de Lei Complementar nº 09/2023/CM “Dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração da Agência Municipal de Trânsito do Município de Ponta Porã, e dá outras providências”. Autor: Poder Executivo;

Projeto de lei nº 19/2023/CM – “Cria o Selo Empresa amiga da mulher no município de Ponta Porã MS, e dá outras providências”. Autoria: Vereador Marquinhos;

Projeto de lei nº 38/2023/CM – “Dispõe sobre as diretrizes para o incentivo de emprego às Mães solo no Município de Ponta Porã MS, e dá outras providências”. Autoria: Vereadora Kamila Alvarenga;

Projeto de Lei nº 52/2023/CM – “Institui de orientação e conscientização sobre os malefícios do uso de cigarro eletrônico no Município de Ponta Porã MS, e dá outras providências”. Autoria: Profª. Lourdes Monteiro;

Projeto de Lei 58/2023/CM – “Altera a Lei nº 3303/2003, que concede prioridade aos doadores de sangue, devidamente comprovados, junto aos órgãos que menciona, e dá outras providências”. Autoria: Profª. Lourdes Monteiro;

Projeto de Lei nº 62/2023/CM – “Institui o mês de conscientização à doação de órgãos e tecidos no município de Ponta Porã MS, e dá outras providências”. Autoria: Vereadora Anny Espínola;

Projeto de Lei nº 64/2023/CM – “Dispõe o reconhecimento das pessoas portadoras de doença renal crônica, para fins de atendimento prioritário nos serviços públicos e privados no município de Ponta Porã MS, e dá outras providências.” Autoria: Vereador Edinho Quintana;

Projeto de Lei nº 65/2023/CM – “Institui no Município de Ponta Porã a semana das artes marciais, e dá outras providências.” Autoria: Vereador Thiago Vedana;

Projeto de Lei nº 79/2023/CM – “Altera a Lei Municipal n. 4.548, de 17 de fevereiro de 2023, que dispôs sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Ponta Porã – MS”. Autoria: Comissão Executiva.

Projeto de Lei Complementar nº 11/2023/CM – “Institui o modelo de gestão da Administração Pública Municipal do Poder Executivo de Ponta Porã MS, Cria o núcleo de inovação e planejamento estratégico (NIPE), e dá outras providências” Autoria: Poder Executivo.

Projeto de Lei nº 78/2023 – “Altera a Lei Municipal nº 3.494m de 18 de agosto de 2006, que dispõe sobre a doação de área à Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra de Ponta Porã MS, e dá outras providências” Autoria: Poder Executivo.

Projeto de Lei nº 80/2023 – “Autoriza o Poder Executivo a proceder a permuta de área de propriedade do Município de Ponta Porã, na forma que específica.” Autor: Poder Executivo.

Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. A próxima sessão deverá ser marcada pela eleição da Nova Mesa Diretora que vai comandar os trabalhos do Poder Legislativo Municipal no ano que vem, o último desta legislatura.