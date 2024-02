Vereadora Neli quer reforma do Posto de Saúde do distrito de Nova Itamarati

A Vereadora Neli Abdulahad, apresentou na sessão ordinária de 15 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, duas indicações em que solicita à Prefeitura, melhorias para o distrito de Nova Itamarati e Jd. América.

Numa indicação endereçada ao Prefeito Eduardo Campos, e ao Secretário Municipal de Saúde, o médico Patrick Derzi, a parlamentar solicita a reforma geral da Unidade Básica de Saúde do Distrito Nova Itamarati.

Segundo ela, “o Posto de Saúde de Itamarati tem problemas estruturais: as paredes estão com rachaduras e infiltrações e janelas estão quebradas, sendo que, quando chove molham-se todas as repartições internas. Com estes problemas os trabalhos no referido posto são prejudicados, de forma significativa, principalmente o atendimento ao público, o que também traz desconforto e perigo para os servidores e pacientes. Desta forma pede-se urgência no atendimento desta solicitação.”

Planalto

A Vereadora Neli também apresentou indicação solicitando que seja feita a limpeza na rua alagoas, no bairro Jardim América.

De acordo com a parlamentar, “ao transitar-se pela rua Alagoas pode-se presenciar o acúmulo de mato nos canteiros, tornando-a um deposito de lixo. Com isso os moradores estão incomodados, pois há proliferação de insetos e roedores no local”.

O pedido foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso.