Vereadora Neli Abdulahad solicitou melhorias para o bairro Boa Vista

A vereadora Neli apresentou na sessão ordinária de 19 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura a realização dos serviços de patrolamento e cascalhamento, com compactação, na rua Apucarana, localizada no bairro Boa Vista.

De acordo coma parlamentar, “somente a rua 10 não é pavimentada e por ser a única e somente uma quadra, que seja realizado este serviço, pois a rua citada encontra-se em estado degradante, com muitos buracos e valetas ocasionadas pela ação do tempo, e das enxurradas. Desta maneira solicitamos para melhor tráfego de veículos e assim minimizando os riscos para os moradores, solicitamos, pois com a máxima urgência o atendimento desta indicação”, argumentou.

O pedido foi encaminhado ao prefeito Hélio Peluffo e ao secretário de Obras André Manosso.