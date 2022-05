Vereadora Neli Abdulahad solicita estacionamento em frente Escola Magsul

A vereadora Neli apresentou na sessão ordinária de 26 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura, a construção de área para estacionamento em frente à Escola e Faculdades Magsul, na Rua Presidente Vargas.

Segundo ela, “em frente à Faculdade Magsul já existe um espaço adequado para que seja feito estacionamento. Alunos, professores e funcionários do local enfrentam um grave problema ao estacionar, por ser uma via de grande fluxo acaba se tornando, além de perigoso, degradante e gera congestionamento na rua Presidente Vargas. Assim para a segurança de todos é necessário o atendimento para esta solicitação”, afirmou Neli no documento encaminhado ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso.