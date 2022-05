Vereadora Neli Abdulahad pede melhorias em ruas do Universitário e Flamboyant

A vereadora Neli Abdulahad acionou a Prefeitura de Ponta Porã para solicitar a realização de serviços de reparos e melhorias em ruas de grande movimentação de dois bairros extremamente populosos na zona sul da cidade.

Numa indicação apresentada na sessão ordinária de 12 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, a parlamentar solicitou a realização dos serviços de patrolamento e cascalhamento, com compactação, na rua Maria Trindade bairro Jardim Universitário.

A parlamentar justificou o pedido afirmando que aquela rua, atualmente, encontra-se em um estado de emergência total. Desta forma, a vida de muitos moradores da rua Maria Trindade tem se tornado a cada dia mais dificultosa, visto que a estrada de terra não tem as mínimas condições de ser transitada, principalmente, no período chuvoso, pois o acúmulo de água faz com que as ruas se tornem verdadeiros lamaçais e atoleiros. Para tanto, indica-se que seja feito o patrolamento e cascalhamento com compactação, para proporcionar mais conforto e mobilidade à população local, que até agora tem sofrido com os percalços da situação gerando de problemas.

Flamboyant

Em outra indicação, a vereadora Neli Abdulahad, também solicitou a realização dos serviços de patrolamento, cascalhamento com compactação, na rua 10, no bairro Flamboyant.

De acordo com Neli, “somente a rua 10 não é pavimentada naquele bairro e por ser a única e somente uma quadra, pelo menos que seja realizado este serviço pois a rua citada encontra-se em estado degradante, com muitos buracos e valetas ocasionadas pela ação do tempo, e das enxurradas. Desta maneira solicitamos para melhor tráfego de veículos e assim minimizando os riscos para os moradores. Solicitamos, pois com a máxima urgência o atendimento desta indicação”, afirmou.

As solicitações foram encaminhadas ao Prefeito Hélio Peluffo Filho por meio de indicações. Os documentos também foram encaminhados ao secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.