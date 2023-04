Vereadora Lourdes Monteiro pede inclusão de catadores de resíduos na coleta seletiva do Município

A sessão ordinária da Câmara de Vereadores, desta terça-feira 18 de abril, foi marcada por grande mobilização popular em favor de projetos polêmicos que transitam nesta casa de leis e quem esteve presente também pode ouvir as indicações da vereadora Lourdes Monteiro.

A Professora Lourdes enviou pedidos à Prefeitura, em que pede ao Secretário de Meio Ambiente Ednilson Lopes da Silva e ao Prefeito Eduardo Campos, que seja viabilizado um projeto para inclusão de catadores de resíduos sólidos na coleta seletiva do município.

Para a vereadora é de suma importância que este projeto seja desenvolvido visto que é uma medida essencial para melhorar a gestão de resíduos sólidos na cidade, contribuindo para a limpeza urbana e reduzindo a insalubridade associada à coleta de lixo. Além disso, essa iniciativa pode trazer diversos benefícios socioeconômicos para os catadores, como o aumento da renda e a melhoria das condições de trabalho.

Moradores de rua, que catam resíduos para venda, mexem nas lixeiras das casas e deixam o lixo espalhado, e por conta disto a equipe de coleta não leva todo o lixo, gerando acúmulos de dejetos pelas ruas.

A vereadora usou como exemplo positivo o Projeto de Organização dos Catadores e Catadoras de Resíduos Sólidos de Coelho Neto realizado no município de Coelho Neto – MA, ao dizer que este é um exemplo de como a organização dos catadores pode ser benéfica para a cidade e para a categoria. O projeto visa não apenas organizar os catadores em associação ou cooperativa, mas também oferecer capacitação e parcerias para garantir a segurança e a qualidade do trabalho. Além disso, o projeto busca promover a educação ambiental na cidade, o que pode levar a uma mudança cultural em relação à gestão de resíduos sólidos.

Fumacê

Outro importante pedido da população ouvido por Lourdes e encaminhado ao Poder Executivo de Ponta Porã, na pessoa do Dr. Patrick Carvalho Derzi, Secretário Municipal de Saúde, e do Prefeito Eduardo Campos, solicitando a passagem do carro Fumacê no Jardim Altos da Glória.

Lourdes Explicou que foi contatada pelos moradores da região, que se queixaram do constante incômodo devido à grande quantidade de mosquitos e pernilongos, além do temor de que doenças potencialmente fatais se espalhem, destacando-se dengue, zika e chikungunya.

Portanto para a vereadora, de acordo com os motivos ora apresentados, a solicitação é de extrema pertinência.