Vereadora Kamila Alvarenga pede melhorias da telefonia celular no Distrito de Sanga Puitã

A vereadora Kamila Alvarenga acionou a Prefeitura de Ponta Porã e a Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações, para solicitar a disponibilização da rede 4G móvel no Distrito de Sanga Puitã.

O pedido foi formalizado por meio de uma indicação lida em Plenário na sessão ordinária de 26 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã. O documento foi encaminhado ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e a Carlos Baigorri, Presidente da Anatel.

De acordo com a Vereadora Kamila Alvarenga, o atendimento ao se faz necessário, pois o Distrito de Sanga Puitã fica a 15 quilômetros do Centro de Ponta Porã, a população é de três mil habitantes, sem sinal de internet de qualidade para o celular, os moradores vivem frustrados com a precariedade ou ausência de sinal de telefonia móvel, ficando prejudicados até para contatar serviços de emergência.