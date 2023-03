Vereadora Anny Espínola solicita melhorias no asfalto do São João e CEINF do Estoril

A vereadora Anny Espínola apresentou na sessão ordinária de 14 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura de Ponta Porã a realização do recapeamento na Avenida Adjalmo Saldanha, localizada no bairro Jardim São João Seção1.

A parlamentar justificou o pedido alegando que a rua “encontra-se em estado degradante, com muitos buracos ocasionados pela ação do tempo. Desta maneira o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, colocando em risco os motoristas e pedestres que utilizam a rua”.

A indicação contendo o pedido foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.

CEINF Eurora Ramos

Anny Espínola também apresentou indicação solicitando à Prefeitura que seja feito um estacionamento, no canteiro lateral, em frente ao Centro de Educação Infantil Eurora Ramos de Oliveira.

Ao acionar a Prefeitura solicitando este benefício, a parlamentar reiterou pedido feito anteriormente por meio da indicação Nº 729/2022.

A solicitação foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e aos secretários André Manosso (Obras) e Marcelino Nunes de oliveira (Segurança Pública e Trânsito).

De acordo com Anny Espínola, “o CEINF situa-se na rua Policarpo D´Ávila, no Jardim Estoril, que é bastante movimentada e por isso não comporta o número de carros, que conta apenas com o acostamento da via, o que prejudica o trânsito, bem como a segurança dos estudantes da instituição. Por isto, a construção de um estacionamento se faz necessário. Diante do exposto, esta Vereadora solicita, que a prestação deste serviço seja o mais breve possível”, declarou, justificando a solicitação.