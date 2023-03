Vereadora Anny Espínola reitera pedido de asfalto para o Jardim Estoril

A vereadora Anny Espínola acionou novamente a Prefeitura de Ponta Porã, com o objetivo de solicitar a realização da obra de pavimentação asfáltica, no trecho que ainda não possui esta benfeitoria na Rua Guadalajara, localizada no bairro Jardim Estoril.

Anny já havia solicitado a obra no ano passado, por meio da indicação nº 947/2022. O pedido foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos com cópia ao Secretário Municipal de Obras, André Manosso.

“A falta de asfalto na área citada causa, em dias de chuva, sérias dificuldades de tráfego, dificultando o acesso da população. Nos demais dias afeta também a saúde da população que mora na região, causando-lhes sérios transtornos respiratórios, como asma, bronquite e outras doenças causadas pelo excesso de poeira. Diante do exposto, esta Vereadora solicita, que a prestação deste serviço seja o mais breve possível”, afirmou Anny Espinola, no documento encaminhado ao Poder Executivo.

Residencial II

A parlamentar também apresentou indicação, na sessão ordinária de 7 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, solicitando a realização dos serviços de patrolamento e cascalhamento com compactação na rua Clemir Vieira, bairro Residencial Ponta Porã II.

“O patrolamento e o cascalhamento a ser realizado é de suma importância para oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, bem como, ao deslocamento dos usuários daquelas vias, uma vez que, devido às más condições oferecidas prejudicam consideravelmente o ir e vir das pessoas. Esperamos que a reivindicação das comunidades requerentes seja prontamente atendida, melhorando consideravelmente a trafegabilidade no local”, declarou a parlamentar, justificando o pedido.