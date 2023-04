Vereadora Anny Espínola quer policial feminina e fisioterapeuta para o Nova Itamarati

A vereadora Anny Espínola apresentou na sessão ordinária de 4 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita ao Comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Edson Guardiano, o destacamento de uma policial para atuar na sede da PM do Distrito de Nova Itamarati. O pedido também foi encaminhado o Prefeito Eduardo Campos.

A parlamentar justificou a solicitação afirmando que “esta indicação objetiva solicitar uma policial mulher para o Distrito da Nova Itamarati, visto que, é um distrito distante da cidade de Ponta Porã, faz falta uma policial mulher. As moradoras vítimas de violência doméstica e entre outras violências não sente segurança. Esta é uma reivindicação dos moradoras. Diante do exposto, esta Vereadora solicita que a prestação deste serviço seja atendida o mais breve possível”, declarou Anny.

Cooperativa

A vereadora Anny Espínola também acionou, por meio de indicação, o Prefeito Eduardo Campos e o Deputado Federal Rodolfo Nogueira, solicitando emenda parlamentar destinada para a reforma de um prédio para a cooperativa para atendimento à Mulher em situação de vulnerabilidade, no Município de Ponta Porã.

Segundo ela, a indicação tem por objetivo, formalizar o pedido de uma emenda parlamentar para a reforma de um prédio para uma cooperativa para atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. Esta cooperativa, de acordo com a parlamentar, possui importância no dia a dia das mulheres pontaporanenses.

Fisioterapeuta

Anny Espínola ainda apresentou indicação solicitando ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Saúde, Patrick Derzi, a contratação de um fisioterapeuta para atender a população do distrito da Nova Itamarati.

De acordo com Anny Espínola, a indicação objetiva “solicitar a contratação de um fisioterapeuta para o distrito da Nova Itamarati, visto que a população necessita deste especialista para acompanhar seu desenvolvimento e assim terem melhores condições nas suas reabilitações, proporcionando mais qualidade de vida. Diante do exposto, esta vereadora solicita o atendimento com a máxima urgência”.