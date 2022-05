Vereadora Anny Espínola pede casa lotérica para Nova Itamarati e asfalto no Jardim Ipanema

A vereadora Anny Espínola apresentou na sessão ordinária de 10 de maio, na Câmara Municipal de Ponta Porã, indicação em que solicita a instalação de uma casa lotérica no Distrito de Nova Itamarati.

O pedido foi encaminhado ao Superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Marcio Nunes Fonseca, com cópia ao Prefeito Hélio Peluffo Fuilho.

Anny justificou a solicitação afirmando que “o objetivo é solicitar a cedência de uma Casa Lotérica no Distrito da Nova Itamarati, visto que o distrito fica distante de Ponta Porã, aproximadamente cinquenta quilômetros e que serviria para pagamentos de água, energia e outros tributos, além de ajudar à população daquela localidade que tem potencial de alavancar mais o desenvolvimento”.

Asfalto no Ipanema

A vereadora Anny Espínola também apresentou na sessão de 10 de maio, uma indicação em que pede a obra de pavimentação asfáltica na rua Santa Maria, no bairro Jardim Ipanema.

“Esta indicação tem por objetivo solicitar a pavimentação asfáltica na rua Santa Maria, no bairro Jardim Ipanema, visto que, com a falta de asfalto no local acima citado, os moradores ficam impedidos de transitar e adentrar em suas residências”, declarou a parlamentar, justificando o pedido encaminhado ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e ao secretário de Obras, André Manosso.