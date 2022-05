Vereadora Angela Derzi pede melhorias para a Escola Geni e o Assentamento Boa Vista

A vereadora Angela Derzi acionou a Prefeitura de Ponta Porã para solicitar a realização de melhorias, por meio de serviços como o cascalhamento e patrolamento nas estradas do Assentamento Boa Vista.

Na sessão ordinária de 10 de maio, na Câmara Municipal de Ponta Porã, a parlamentar apresentou indicação em que formalizou este pedido.

Segundo ela, “o motivo de tal indicação se deve pelo fato de que as estradas citadas se encontram em situação de degradação. Tal fato dificulta a circulação dos moradores sobretudo em dias chuvosos, causando transtornos aos mesmos. O objetivo é oferecer condições para que os moradores da comunidade tenham maior segurança e conforto para o tráfego. Contribuindo também para a acessibilidade e atendimento das equipes de Saúde Pública, Assistência Social e Educação”, argumentou.

Escola Geni Magalhães

A vereadora Angela Derzi também encaminhou pedido ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, Marcelino Nunes de Oliveira, para que seja feito serviço de pintura asfáltica (sinalização horizontal) e instalação de placas de trânsito (sinalização vertical) em frente à Escola Geni Marques Magalhães.

“Visando atender às necessidades de segurança no trânsito e aos alunos da Escola Estadual Geni Marques Magalhães, tal indicação tem como objetivo melhorar as condições de tráfego, dando maior visibilidade aos motoristas e pedestres que trafegam pela supracitada via. Ressaltamos que a escola já possui uma faixa elevada, porém esta se encontra sem pintura. A organização na sinalização de trânsito se faz necessária para que acidentes sejam evitados”, declarou a vereadora justificando o pedido.