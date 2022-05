Vereador Waldecir Fernandes solicita uma sede para o SAMU

Na sessão ordinária desta terça-feira, 10 de maio, o vereador Waldecir Fernandes encaminhou uma indicação ao prefeito Hélio Peluffo Filho, com cópia aos secretários municipais André Manosso (Obras e Urbanismo) e Dr. Patrick Derzi (Saúde), solicitando a construção de uma sede própria da Rede de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O vereador explicou que, “A referida indicação é devido à necessidade de mudança do espaço físico onde está hoje o SAMU por diversos motivos, como por exemplo, a falta de estrutura da sede atual. Por se tratar de um serviço 24 horas não há salas suficientes para uma boa organização do trabalho, o banheiro não possui condições necessárias, assim como as dependências para dormitório e cozinha não suprem as necessidades básicas da equipe, além de não haver sala adequada de esterilização e almoxarifado com materiais indevidos e ambulância exposta ao tempo”

Waldecir Fernandes também enfatizou que, “é muito importante valorizar estes profissionais tão qualificados, que realizam um trabalho de excelência e todos passaram por formação de atendimento pré-hospitalar especifica para atuar na Rede de Urgência e Emergência e merecem melhores condições de trabalho, para consequentemente, atenderem melhor à população”.

Asfalto

O vereador Waldecir Fernandes apresentou a segunda indicação solicitando o serviço de pavimentação asfáltica da Rua Ângelo de Azevedo, no bairro Jardim Primor. O pedido foi encaminhado ao prefeito Hélio Peluffo Filho, com cópia ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.

Em sua justificativa, o vereador argumento dizendo que, “a pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessária, pois encontra-se intransitável com muitos buracos, crateras e erosões causadas no período da chuva. Além disso, os moradores enfrentam a poeira no período de estiagem ocasionando problemas de saúde e também prejudicando a trafegabilidade”.

Sinalização

Durante a sessão ordinária desta terça-feira, o vereador Waldecir Fernandes encaminhou a terceira indicação ao prefeito Hélio Peluffo Filho, com cópia ao Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, Marcelino Nunes de Oliveira, solicitando a implantação de sinalização completa de trânsito, horizontal e vertical, no bairro Jardim Ibirapuera.

O vereador concluiu seus pedidos dizendo que, “Esta indicação se faz necessária, tendo em vista que melhorias na sinalização de trânsito no local têm o objetivo de melhorar as condições de tráfego evitando possíveis acidentes”.