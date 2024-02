Vereador Waldecir Fernandes reitera pedido de Pista de Atletismo

Waldecir Fernandes fez importantes pedidos em favor esporte e do bem-estar da população de Ponta Porã. Na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores, o Vereador apresentou indicação ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso e ao Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito Gabriel Arce, solicitando a instalação de placas com a identificação dos nomes das ruas no bairro Residencial Ponta Porã II.

Para justificar o pedido o Vereador afirmou que “a referida indicação em muito contribuirá no sentido de facilitar o trabalho dos prestadores de serviços, tais como correios e comércio em geral, além de ajudar a população que assim conseguirá receber suas correspondências e entregas com tranquilidade e no tempo hábil”.

Waldecir reiterou a indicação n°976/2023, na qual foi solicitada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso a conclusão da obra da pista de atletismo.

“Estamos solicitando melhorias no espaço esportivo, pois destacando a presença de atletas talentosos na cidade que dependem daquelas instalações para a prática e desenvolvimento de suas habilidades,” informou o Vereador.

As indicações foram lidas no plenário Isaac Borges Capilé e encaminhadas ao executivo municipal, na manhã desta terça-feira, 6 de fevereiro.