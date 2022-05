Vereador Waldecir Fernandes quer asfalto no Residencial I e praça no São Rafael

O vereador Waldecir Fernandes apresentou uma indicação durante a sessão ordinária desta terça-feira, 17 de maio, solicitando ao prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso, a construção de uma praça de lazer pública, no bairro São Rafael.

Conforme o vereador, “esse pedido visa atender a comunidade daquela região, que carece de espaços onde possam usufruir de momentos de entretenimento, conversar e manter vínculos entre os moradores, além disso as crianças precisam de um local seguro onde possam se divertir”.

Hospital Regional

Na sessão ordinária desta terça-feira, o vereador Waldecir Fernandes encaminhou a segunda indicação ao prefeito Hélio Peluffo Filho, com cópia ao Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, Marcelino Nunes de Oliveira solicitando a ampliação do estacionamento na área externa do Hospital Regional Dr. José Simone Netto.

O vereador explicou que, “existe um espaço sem utilização no Hospital Regional, que pode se tornar estacionamento sendo realizado apenas com pequenas mudanças como o rebaixamento do meio fio”.

Asfalto

A terceira indicação realizada pelo vereador Waldecir Fernandes durante a sessão ordinária desta terça-feira, 17 de maio, solicita pavimentação asfáltica no trecho de terra da rua Ameixeira, no bairro Residencial Ponta Porã I. O pedido foi ao prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.

De acordo com o vereador Waldecir Fernandes, “a pavimentação asfáltica da referida rua é necessária já que a mesma está intransitável, com muitos buracos, crateras e erosões causadas nos períodos das chuvas. O período de estiagem também provoca muitos transtornos por conta da poeira”.