Vereador Waldecir Fernandes pede Unidade do SAMU no distrito de Nova Itamarati

Waldecir Fernandes fez importantes pedidos em favor da Saúde e do bem-estar da população de Ponta Porã.

Na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores, o Vereador apresentou indicação ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Saúde Dr. Patrick Derzi para pedir a implantação de um posto de atendimento móvel de urgência (Samu), no Distrito da Nova Itamarati.

Para justificar o pedido o Vereador afirmou que “esta indicação se faz necessária, pois vale destacar que por ser tratar de um Distrito afastado da cidade, isso beneficiará os moradores daquela região no sentido de facilitar no atendimento de primeiros socorros com rapidez e no translado para hospitais dos pacientes que assim necessitarem.”

Luz

Waldecir pediu ainda, que o Prefeito Eduardo Campos e o Secretário de Obras André Manosso façam estudos técnicos para implantação de postes de iluminação pública na rua Unai, entre as ruas Curvelo e Alfema, no Jardim Monte Alto.

O Vereador explicou que “a referida rua possui apenas dois postes de iluminação, tornando o local muito escuro, razão pela qual é de suma importância que sejam instalados postes com refletores, a fim de garantirem segurança aos munícipes que transitam pela via, no período noturno,” informou o Vereador.

O pedido entregue ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso foi feito por meio de indicação lida em plenário, nesta terça-feira, 27 de fevereiro.