Vereador Waldecir Fernandes pede melhorias para o Centro de Especialidades Dr. João Kayatt

O vereador Waldecir Fernandes apresentou na sessão ordinária de 19 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura que seja feita reforma do prédio e aquisição de novos equipamentos de fisioterapia, no Centro Regional de Especialidades Dr João Kayatt.

O parlamentar justificou o pedido afirmando que “o atendimento a este pleito se faz necessário tendo em vista um motivo pelo qual possamos oferecer melhores condições de atendimento e disponibilizando um ambiente confortável. Com a aquisição de equipamentos modernos para aquele setor pois trata-se de um pedido dos pacientes que necessitam do serviço da fisioterapia, porém, sempre no decorrer dos anos vão surgindo aparelhos mais modernos que facilitam o serviço, mas quanto ao trabalho dos servidores não temos duvida da qualidade e do profissionalismo”, argumentou.