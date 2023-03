Vereador Waldecir Fernandes aponta necessidade de asfaltamento para bairros

O vereador Waldecir Fernandes solicitou à Prefeitura de Ponta Porã, por meios da reiteração da indicação nº498/2021 onde foi solicitado pavimentação asfáltica na rua Valdomiro Alves Monteiro, no bairro Jardim Nova Ponta Porã.

O parlamentear justificou o pedido argumentando que “a pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessária, pois a rua se encontra em estado intransitável, os moradores sofrem constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no período de estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade.

Outro motivo é oferecer melhores condições de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local.

Fernandes também apresentou indicação solicitando pavimentação asfáltica na rua Travessa Coronel José Hélio Macedo de Carvalho. “Esta solicitação está sendo feita a pedido dos moradores da referida rua, os mesmos reclamam que isto causa transtornos e insegurança no trânsito. Deste modo, a melhoria será de grande importância para todos que utilizam aquela via. Solicitamos, pois, tais providências o mais rápido possível”, argumentou, justificando o pedido.

Ambas indicações foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras, André Manosso.