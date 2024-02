Vereador Vanderlei Avelino quer quebra-molas em frente ao João Kayatt

O Vereador Vanderlei Avelino apresentou na sessão ordinária de 15 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma solicitação para que a Prefeitura faça um quebra-molas na rua Guia Lopes, próximo ao Centro de Especialidades Médicas João Kayatt, antes da curva, sentido centro. A solicitação foi formalizada por meio de uma indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso.

No documento o vereador expôs: “faço essa indicação a pedido dos moradores dos bairros e usuários da via supracitada, pois os veículos passam em alta velocidade na curva, já que os quebra-molas existentes na rua são distantes um do outro. O objetivo dessa solicitação é trazer mais segurança à toda a população.”

Em um segundo documento o vereador pediu que seja feito patrolamento e cascalhamento na rua Germano Aleixo, no Residencial Manoel Padial.

O vereador explicou que a indicação visa atender o pedido dos moradores do bairro, pois a rua encontra-se em péssimo estado, com vários buracos e valetas, dificultando a passagem dos moradores.

O documento também foi direcionado ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso.