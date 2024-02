Vereador Vanderlei Avelino quer guarita para PM no Bairro da Granja

O vereador Vanderlei Avelino fez importantes solicitações aos gestores municipais. Avelino apresentou, nesta terça-feira, 6 de fevereiro, ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso, duas indicações de grande relevância para os moradores de Ponta Porã.

O Vereador apontou a necessidade de construção de uma faixa elevada na rua Belmiro de Albuquerque, no bairro Ipê I, em frente à igreja Católica “São Vicente de Paula”

“Faço essa indicação a pedido da população, pois devido ao grande fluxo de veículos que circulam pela rua, podendo ocasionar acidentes, e desta forma faixa elevada tem como objetivo promover segurança e respeito aos usuários da via, sendo assim, diminuir o número de acidentes. A referida rua dá acesso a MS 164 tanto para quem sai de Ponta Porã quanto para quem chega na cidade, e nos dias de missa na igreja supracitada fica difícil a travessia por ser uma avenida de grande movimentação.” Justificou o Vereador.

Vanderlei Avelino encerrou seus pedidos ao incluir como urgência a construção de uma guarita da Polícia Militar, no bairro da Granja.

Ao justificar o pedido o Parlamentar afirmou que a “referida solicitação se faz necessária, uma vez que a Polícia Militar local terá uma cabine equipada, com conforto e segurança para os plantões, garantindo segurança aos comerciantes, moradores locais e visitantes e coibindo ações de criminosos. Buscando atender aos apelos da comunidade do bairro da Granja e adjacências solicito as providências do Poder Executivo Municipal, para melhorar a segurança”.