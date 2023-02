Vereador Vanderlei Avelino pede asfalto para os bairros

O vereador Vanderlei Avelino usou a tribuna na 2° sessão do ano, no Plenário Isaac Borges Capilé, para fazer duas importantes solicitações ao prefeito Eduardo Campos, e ao Secretário de obras André Manosso. Vanderlei pede que seja feito o término da Pavimentação Asfáltica na rua Amoreira no bairro Residencial Ponta Porã I.

Na fala o vereador expos: “Faço esta indicação a pedido dos moradores do bairro, pois a rua se encontra em péssimas condições de trafegar, e com o término do asfalto as pessoas terão condições dignas de transitar na referida rua.

A segunda indicação também endereçada ao prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras, André Manosso, o parlamentar pede que seja feito o recapeamento da malha asfáltica na Av. Comandante Cardoso, no Bairro da Granja.

Para Vanderlei a referida via se encontra em estado degradante, com muitos buracos ocasionados pela ação do tempo. Desta maneira o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, colocando em risco os motoristas e pedestres que utilizam a rua.

O parlamentar, diante da urgência dos pedidos, espera ser atendido com a devida brevidade para dar uma resposta positiva aos moradores das localidades em questão.