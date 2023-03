Vereador Vanderlei Avelino faz pedido de sinalização e operação tapa buracos para bairros

O Vereador Vanderlei Avelino apresentou na sessão ordinária de 14 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma solicitação para que a Prefeitura faça a sinalização com faixa de pedestres e uma placa de pare na rua Baltazar Saldanha, em frente à Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. A solicitação foi formalizada por meio de uma indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso.

No documento o vereador expôs: “faço essa indicação a pedido dos pais de alunos, devido ao grande fluxo de veículos que circula pela rua, principalmente nos horários de entrada e saída de alunos. A construção da faixa elevada tem como objetivo promover segurança e respeito aos pedestres que por ali transitam.”

Em um segundo documento o vereador pediu que seja realizada uma operação tapa buracos na rua Porto Alegre, no bairro Vila Áurea.

O vereador explicou que a indicação visa atender o pedido dos moradores do bairro, pois as ruas Porto Alegre, São Luiz, Salvador, Curitiba, Manaus e 12 de outubro, encontram – se em péssimo estado, com vários buracos devido aos dias chuvosos, causando transtorno aos usuários da via.

O documento também foi direcionado ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso.